Сервис «Яндекс.Музыка» назвал самые популярные у россиян песни 2018 года

17:09 | 6.12.2018

Специалисты сервиса «Яндекс.Музыка» назвали самые популярные среди российских пользователей песни 2018 года. «Сравнивая итоги этого года с предыдущими, можно сказать, что музыку на русском языке стали слушать больше», — заявили в пресс-службе. Компания составила два топа: общероссийский и топ песен на русском языке, передает lenta.ru.



Общероссийский топ-10 возглавила песня In My Mind дуэта Dynoro и Gigi D'Agostino. Песня «Медуза» певца Matrang возглавила топ-10 русскоязычных композиций.



Полный список выглядит следующим образом:

Общероссийский топ-10:

1. Dynoro, Gigi D'Agostino - «In My Mind»

2. MARUV - «Boosin Drunk Groove»

3. Matrang - «Медуза»

4. Jah Khalib - «Медина»

5. LOBODA - «SuperSTAR»

6. Монеточка - «Каждый раз»

7. Sia, David Guetta - «Flames»

8. Clean Bandit, Demi Lovato - «Solo»

9. Calvin Harris, Dua Lipa - «One Kiss»

10. Филипп Киркоров - «Цвет настроения синий»



Топ-10 треков российских исполнителей:

1. Matrang - «Медуза»

2. Jah Khalib - «Медина»

3. LOBODA - «SuperSTAR»

4. Монеточка - «Каждый раз»

5. Филипп Киркоров - «Цвет настроения синий»

6. Елена Темникова - «Не модные»

7. RASA - «Под фонарём»

8. Егор Крид - «Миллион алых роз»

9. Монеточка - «Нимфоманка»

10. HammAli & Navai - «Пустите меня на танцпол»