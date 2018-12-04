Верховная рада приняла закон о расширении морской зоны Украины на 12 миль

17:01 | 6.12.2018

Верховная рада Украины приняла в четверг законопроект «О прилежащей зоне Украины», который подразумевает расширение морской зоны страны на 12 миль, сообщает «АиФ». Как указывается в пояснительной записке, закон позволит сократить контрабандный трафик в Чёрном море. Кроме того, закон принимается в целях улучшения ситуации с безопасностью и «обеспечением экономического суверенитета» страны.