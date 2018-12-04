Россияне в среднем планируют потратить на Новый год 16 900 рублей

16:56 | 6.12.2018

Средний россиянин собирается потратить на празднование нового, 2019 года 16 900 руб. Такие данные приводит Deloitte в исследовании «Новый год и Рождество – 2019». Большая часть этой суммы уйдет на еду и напитки (47 процентов), еще 42 процента потратят на подарки, остаток уйдет на развлечения.



Самые желанные подарки у россиян, по данным Deloitte, – деньги, путешествия, смартфоны, парфюмерия, но они получат традиционные шоколад и косметику. Зато 80 % женщин и 74 % мужчин собираются сделать подарки сами себе – смартфоны, косметику и парфюмерию, передают «Ведомости».