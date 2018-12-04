Верховная рада приняла закон о признании членов УПА участниками боевых действий

16:40 | 6.12.2018

Верховная рада Украины признала всех, кто участвовал в вооруженной борьбе «за независимость государства в XX веке», участниками боевых действий. Закон «О статусе ветеранов войны, гарантии их социального страхования» предполагает усиление социальной защиты.



В списке лиц, соцзащита которых усилена, участники «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в РФ), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и ряда других националистических организаций, которые в соответствии с законом «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке» признаны борцами за независимость страны, передает РИА «Новости».