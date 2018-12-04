Медведев заявил, что повышение пенсионного возраста было самым трудным решением десятилетия

16:35 | 6.12.2018

Повышение пенсионного возраста стало самым трудным решением российских властей за последнее десятилетие, заявил премьер-министр России Медведев. «Очевидно, что это было трудное решение. Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последнее десятилетие. Изначально все понимали, кто был причастен к подготовке, выработке решения, что такого рода решения не добавляют власти популярности», - сказал Медведев в четверг в интервью телеканалам, передает «Интерфакс». Глава правительства подчеркнул, что повышение пенсионного возраста — это наименьшее зло.