Британские власти приостанавливают выдачу инвестиционных виз

14:24 | 6.12.2018

Британские власти до конца года остановили выдачу инвестиционных виз, чтобы пересмотреть механизм их выдачи. Об этом пишет The Times. МВД Великобритании объясняет это реформой, направленной на борьбу с отмыванием доходов и оргпреступностью. На сайте британского правительства указано, что выдача виз по программе Tier-1 уже недоступна.



Как напоминает РБК, инвестиционные визы первого уровня (Tier 1) позволяют людям в обмен на миллионные инвестиции получить вид на жительство в Великобритании. В зависимости от вложенных средств (£2 млн, £5 млн или £10 млн) можно получить постоянное место жительства в Британии через пять лет, три и два года соответственно. Затем можно подать заявление на британское гражданство.