Во Франции решили не повышать налог на топливо весь следующий год

14:20 | 6.12.2018

Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. За принятие пакета налоговых мер, которые предложило правительство страны, проголосовали 358 парламентариев, против были 194.



Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на массовые протесты «жёлтых жилетов» заявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.



Акции протеста движения так называемых «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков, напоминает РИА «Новости».