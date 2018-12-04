Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


 

14:20 | 6.12.2018

Во Франции решили не повышать налог на топливо весь следующий год

Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. За принятие пакета налоговых мер, которые предложило правительство страны, проголосовали 358 парламентариев, против были 194.

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на массовые протесты «жёлтых жилетов» заявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.

Акции протеста движения так называемых «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков, напоминает РИА «Новости».

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:14 | 6.12.2018
Челябинский «Буревестник» отметил 20-летний юбилей

16:03 | 6.12.2018
Визовый центр Италии в Екатеринбурге переедет на Воеводина

15:45 | 6.12.2018
В Кольцово у семьи, вылетавшей в Камбоджу, изъяли 30 тысяч долларов

15:25 | 6.12.2018
Евгений Куйвашев поблагодарил Эдуарда Росселя за поддержку заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

14:59 | 6.12.2018
Строительство обхода поселка Куеда идет в соответствии с графиком

14:56 | 6.12.2018
В Екатеринбурге открыли Форум высотного и уникального строительства

14:07 | 6.12.2018
Депутат Госдумы рассказал президенту ОАО «РЖД» о своем расследовании о налоговых льготах для «ФГК»

14:01 | 6.12.2018
В Екатеринбурге возбуждено девять уголовных дел за подделку документов при зачислении детей в школы

13:41 | 6.12.2018
Следственные органы заинтересовались вспышкой кишечной инфекции в детском саду Нижнего Тагила

13:33 | 6.12.2018
Сотни пермяков пойдут на завод заниматься йогой

13:28 | 6.12.2018
ТАСС: «Уралхим» и «Уралкалий» в 2019 году начнут поставки удобрений в Кению

13:24 | 6.12.2018
ГИБДД проведет массовые двухдневные рейды в Свердловской области

13:05 | 6.12.2018
Свердловский облсуд оставил в силе приговор «черному лесорубу» из Первоуральска

13:01 | 6.12.2018
Пермячка Мария Истомина вошла в состав сборной России на третий этап Кубка мира по лыжным гонкам

12:56 | 6.12.2018
Пермяков приглашают на выездную консультацию проекта «Земельный ответ»

12:50 | 6.12.2018
Венедиктов считает выбор имени для аэропорта Кольцово подтасовкой

12:49 | 6.12.2018
Объявлены конкурсы на строительство 4 домов третьей очереди ЖК «Любимов»

12:43 | 6.12.2018
Пермь примет квалификационный матч Кубка мира – 2019 по баскетболу

12:37 | 6.12.2018
В Минске заключено соглашение между Молодежным парламентом города Перми и Молодежной палатой при Минском городском Совете депутатов

12:27 | 6.12.2018
Свердловчанка отсудила у магазина компенсацию за перелом руки

12:01 | 6.12.2018
Завтра в уральской столице пройдет крестный ход в честь великомученицы Екатерины – покровительницы города

11:42 | 6.12.2018
Екатеринбургский зоопарк проводит конкурс елочных игрушек с изображением животных

11:25 | 6.12.2018
Посол Великобритании в России встретился с Евгением Ройзманом. График мероприятий дипломата в уральской столице

11:12 | 6.12.2018
В Нижнем Тагиле из-за кишечной инфекции временно закрыли детский сад

10:56 | 6.12.2018
Строительство ледовой арены на месте снесенной телебашни может начаться уже весной

10:52 | 6.12.2018
Полпред Игорь Комаров посетит Пермь с двухдневным визитом

10:39 | 6.12.2018
В 2019 году в Екатеринбурге реконструируют ледовую арену ДЮСШ «Локомотив»

10:35 | 6.12.2018
Максим Решетников улучшил свои позиции в рейтинге АПЭК после увеличения финансирования программы расселения

10:20 | 6.12.2018
Бывшего главу Верхнего Тагила обвиняют в халатности

09:59 | 6.12.2018
Жительница Нижнего Тагила взыскала с застройщика более 1,7 млн рублей

09:33 | 6.12.2018
В Свердловской области снизилось количество штрафов за пьяное вождение

09:11 | 6.12.2018
Ночью произошел пожар в общежитии на улице Войкова

05.12.2018

23:49 | 5.12.2018
ФК «Урал» на выезде сыграл вничью с командой «Спартак»

23:48 | 5.12.2018
На Аляске нашли точно такую же краснознамённую группу, которую власти Екатеринбурга варварски снесли зимой 2013-го

23:10 | 5.12.2018
Учёные из Екатеринбурга доказали: сибирские единороги действительно жили и даже застали первобытных людей

22:26 | 5.12.2018
«Кина не будет»: Минприроды расторгло контракт с фирмой, которая должна была облагородить Шарташ

21:46 | 5.12.2018
Депутаты гордумы Екатеринбурга решили выплачивать себе премии в 25 окладов

19:09 | 5.12.2018
Чусовлянка Татьяна Иванова победила в этапе Кубка мира по санному спорту

19:06 | 5.12.2018
7 декабря в Перми начнут работать пункты приема отходов и вторичного сырья

19:01 | 5.12.2018
Максим Решетников о ситуации с пожарами: проблема в расхлябанности, нужно системно организовывать работу

18:54 | 5.12.2018
Жители южной части Прикамья получили доступ к 20 цифровым телеканалам

18:43 | 5.12.2018
Директору пермской школы вручили государственную награду

18:40 | 5.12.2018
Пермский край вошел в топ-3 рейтинга инвестиционной активности регионов

18:32 | 5.12.2018
На 150 поводов для гордости больше: в Прикамье вручены знаки «Гордость Пермского края»

17:43 | 5.12.2018
Екатеринбуржца, совершившего ряд преступлений сексуального характера в отношении ребенка, приговорили к 18 годам

17:42 | 5.12.2018
На полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле утонул танк, погиб человек

17:18 | 5.12.2018
Полиция задержала в Зауралье крупную группу «черных лесорубов»

17:17 | 5.12.2018
В 2018 году в уральских лесах ликвидировано 290 несанкционированных свалок

16:37 | 5.12.2018
В Екатеринбурге уволили директора МУП «Спецавтобаза»

16:05 | 5.12.2018
Мэрия Екатеринбурга: для решения вопроса о сносе дома ради филармонии необходим конструктивный диалог с жителями





Мы в соцсетях





Архив
«    Декабрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 