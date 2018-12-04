Россия и мир
14:20 | 6.12.2018
Во Франции решили не повышать налог на топливо весь следующий год
Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на массовые протесты «жёлтых жилетов» заявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.
Акции протеста движения так называемых «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков, напоминает РИА «Новости».
© «Вечерние Ведомости»
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