Американские СМИ сообщили о планах Вашингтона отправить военный корабль в Чёрное море

14:08 | 6.12.2018

США намерены ввести в Черное море корабль в связи с инцидентом в Керченском проливе между Россией и Украиной, сообщает CNN со ссылкой на источники. Военные уже обратились в Госдепартамент США для того, чтобы ведомство уведомило Турцию о планах направить свой корабль в Черное море.



Ранее сенатор Джон Баррассо заявил, что НАТО и США необходимо отправить корабли в Чёрное море, чтобы ответить на «российскую агрессию», передает russian.rt.com.