Этюд Рембрандта с отпечатками пальцев художника продали на аукционе за 12,1 млн долларов

13:53 | 6.12.2018

Набросок Рембрандта ван Рейна «Этюд головы и сложенных рук молодого человека, или Христос в молитве» продали на торгах аукционного дома Sotheby's за $12,1 млн. Размеры картины, написанной маслом на дубовой доске, составляют всего 25 на 20 сантиметров. Небывалый ажиотаж в ходе торгов был связан с тем, что на первичном слое краски были обнаружены отпечатки пальцев, возможно, самого художника, передает «Эхо Москвы». Картина была создана примерно в 1655 году.