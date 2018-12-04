Конституционный суд РФ утвердил соглашение о границе Ингушетии и Чечни

13:45 | 6.12.2018

Конституционный суд России признал соответствующим Конституции соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй, передает russian.rt.com. Председатель суда Зорькин также сообщил, что в проведении в Ингушетии референдума по установлению административной границы с Чечнёй нет необходимости.



Как напоминает «Эхо Москвы», договор о закреплении административной границы между Чечней и Ингушетией был подписан главами обеих республик 26 сентября. Документ, предусматривающий обмен территориями, вызвал недовольство жителей Ингушетии и привел к массовым протестам. 30 октября Конституционный суд республики признал договор неправомерным из-за того, что по вопросу о границе не было проведено референдума. Глава Ингушетии в ответ на это заявил, что решение должен принимать Конституционный суд России, и отправил туда соответствующий запрос.