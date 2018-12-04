Глава ВМС Украины предложил себя в обмен на арестованных в РФ моряков

13:39 | 6.12.2018

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в беседе с Bild заявил, что готов отправиться в российскую тюрьму, если Москва освободит моряков, задержанных в Керченском проливе. Глава украинских ВМС подчеркнул, что у него «разрывается сердце», когда он видит задержанных моряков. Также Воронченко добавил, что российская сторона удерживает моряков «незаконно».



25 ноября российские пограничники задержали украинские катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу». По данным ФСБ, они нарушили границу России, украинская сторона утверждает, что предупреждала о маневрах. Задержанные корабли направили в Керчь. Также российские пограничники задержали 24 украинских моряка. Суд в Крыму арестовал их на два месяца, позднее их перевели в СИЗО в Москву, напоминает РБК.