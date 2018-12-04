У берегов Японии столкнулись истребитель F/A-18 и самолет-заправщик KC-130 ВМС США

13:23 | 6.12.2018

Американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и самолет-заправщик KC-130 столкнулись в ночь на четверг у побережья Японии, говорится в заявлении Корпуса морской пехоты США, передает РИА «Новости».



Согласно официальным сообщениям, это произошло во время планового учебного полёта. На борту обоих самолётов находилось 7 человек, двух удалось спасти. Поиски остальных продолжаются, передает «Эхо Москвы».