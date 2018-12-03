Росгвардия и ФСБ представили Путину комплекс мер по усилению контроля за оборотом оружия

16:35 | 5.12.2018

Росгвардия и ФСБ представили Путину комплекс мер по усовершенствованию контроля за оборотом оружия, сообщил глава Росгвардии Золотов.



«Проведён масштабный анализ законодательства, регулирующего вопросы оборота оружия, результатом которого стал подготовленный совместно с ФСБ России и внесённый главе государства комплекс мер по совершенствованию контроля за правоотношениями в указанной сфере», — цитирует его РИА Новости.



По словам Золотова, ведомства пошли на этот шаг после массового убийства в керченском колледже.