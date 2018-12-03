16:29 | 5.12.2018

Словакия выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже. По словам премьер-министра страны, дипломат был объявлен персоной нон грата еще 22 ноября и в течение 48 часов покинул территорию Словакии, передает РБК. Других подробностей нет.



В службе внешней разведки и посольстве России отказались комментировать информацию о высылке российского дипломата.