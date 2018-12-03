Компания «Яндекс» представила свой первый смартфон

16:26 | 5.12.2018

«Яндекс» представил собственный смартфон «Яндекс.Телефон» со встроенным голосовым помощником «Алиса», передает «Интерфакс». Гаджет получил 5,65-дюймовый экран с разрешением 2160х1080 точек. Телефон имеет восьмиядерный процессор Qualcomm 630, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Устройство работает на Android 8.1 с надстройкой от «Яндекса», сообщает ren.tv. Стоимость смартфона составляет 17 990 руб.