13:41 | 5.12.2018

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «объединительный» украинский церковный собор состоится 15 декабря в Киеве. Мероприятие пройдет в киевском соборе святой Софии.



На прошлой неделе Синод Константинопольского патриархата утвердил проект устава поместной церкви на Украине. Однако до Объединительного собора он опубликован не будет; после того, как украинские иерархи выберут своего предстоятеля, он лично получит томос от Вселенского патриарха, пояснил советник президента Украины Ростислав Павленко, передает «Интерфакс».