Дональд Трамп выразил уверенность в заключении торговой сделки с Китаем

13:35 | 5.12.2018

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что с Китаем удастся заключить торговое соглашение. Об этом глава государства написал на своей странице в твиттере.



«Мы или заключаем настоящую сделку с Китаем, или не заключаем никакой сделки, и в последнем случае мы введем масштабные импортные пошлины на китайские товары, которые поставляются в США. В целом я убежден, что мы заключим сделку - сейчас или в будущем. Китай не хочет пошлин!» - написал он.



Ранее Трамп сообщил о начале торговых переговоров с Китаем.