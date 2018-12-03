Около 800 нелегальных мигрантов задержаны на границе США и Мексики

13:18 | 5.12.2018

Директор Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен заявил, что нелегалы предприняли попытку массового прорыва через южную границу США. По его словам, силовики задержали около 800 человек из так называемого «каравана мигрантов», который пришел в Мексику из стран Центральной Америки, передает «Росбалт».



По его словам, большую часть из этих людей остановили правоохранители США, остальные были направлены в новый лагерь для мигрантов в районе мексиканской Тихуаны. При этом были и те, кто отказался туда переезжать, решив самостоятельно вернуться на родину, сообщает iz.ru.



Как напоминает life.ru, тысячи мигрантов из Центральной Америки начали прибывать к границе Мексики и США в середине ноября. 25 ноября один из погранпереходов закрыли. На следующий день патруль США выстрелил в штурмующих границу беженцев гранатами со слезоточивым газом.