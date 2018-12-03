Представитель Госдепа потребовал от России освободить задержанных украинских моряков

13:00 | 5.12.2018

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США потребовал от России освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. «Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем», — заявил высокопоставленный чиновник ведомства.



Он добавил, что это — «постоянное послание россиянам по всем направлениям относительно различных форм агрессивного поведения». И это послание не станет исключением, добавил чиновник, передает РИА «Новости».



Представитель Госдепа подчеркнул, что Россия должна не только освободить экипажи, но и «вернуть корабли».