Власти США объявили о выходе из ДРСМД через 60 дней

12:28 | 5.12.2018

Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Брюсселе объявил о решении руководства США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Россия не вернется к его исполнению, передает «Газета.Ru».



Как отмечает «Интерфакс», в своем заявлении, выпущенном во вторник, НАТО поддержало позицию США. «Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, которая нарушает ДРСМД и представляет существенные риски для евроатлантической безопасности», - говорится в документе.