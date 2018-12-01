Группа сенаторов-демократов призвала Трампа отказаться от выхода из ДРСМД

16:49 | 4.12.2018

Группа сенаторов конгресса США от Демократической партии направила американскому президенту Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает russian.rt.com.



Сенаторы уверены, что выход Вашингтона из ДРСМД будет «политическим и геостратегическим подарком России».



Трамп в октябре объявил, что его страна выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности, поскольку Москва нарушает его на протяжении многих лет.