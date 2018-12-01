Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе перед новогодними праздниками

16:41 | 4.12.2018

Последняя рабочая неделя перед новогодними праздниками будет шестидневной. Об этом напомнили в Роструде, сообщает «РИА Новости». «С субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались», — уточнили в ведомстве.



Напомним, россиян ждут десять выходных (с 30 декабря по 8 января), а первый рабочий день 2019 года выпадет на среду, 9 января.