Американские СМИ сообщили, что США уже проиграли России гонку за Арктику

16:20 | 4.12.2018

Американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии, причем на сегодняшний день на плаву остаются лишь два старых полярных ледокола, пишет журналист телеканала NBC News Сабрина Шанкман. Минимальный срок, когда в Арктике появится новый американский ледокол, составляет, по самым оптимистичным расчетам, пять лет, в то время как у России в регионе работает уже 40 таких кораблей, уточняет НСН. По информации NBC, на возведение потребуются миллиарды долларов, а вместо этого правительство США выделяет деньги на строительство стены на границе с Мексикой.



По мнению американских экспертов, Вашингтон уже давно уступает Москве в гонке за Арктику. Депутат Джон Гараменди отмечает, что США «проигнорировали» регион.



Телеканал NBC отмечает, что США осознали важность Арктики во время Второй мировой войны и тогда было построено семь ледоколов, три из которых работали у берегов СССР. Это был расцвет американского флота ледоколов, но на том все и закончилось.