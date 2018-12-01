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Россия и мир


15:59 | 4.12.2018

Власти Украины заявили о «частичной разблокировке» портов в Азовском море

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что российские власти «частично разблокировали» украинские порты в Азовском море. Слова министра приводятся на сайте ведомства, передает gazeta.ru. «Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются по-прежнему, однако частично движение восстановлено», — заявил Омелян.

Он добавил, что в настоящее время входа в Азовское море ожидают 17 украинских судов, а к выходу готовится одно судно. Еще девять судов, по словам министра, стоят у причалов в портах.

© «Вечерние Ведомости»

 


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