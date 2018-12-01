Новым худруком Московского театра имени Горького назначен Эдуард Бояков

15:48 | 4.12.2018

Новым художественным руководителем Московского художественного академического театра имени Горького назначен театральный режиссёр Эдуард Бояков. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский на встрече с сотрудниками театра. Также сообщается, что заместителем Боякова по литературной части станет писатель Захар Прилепин, а замом по творческой работе — актёр Сергей Пускепалис.



«Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. И ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята», — сказал Мединский, передает РИА «Новости».