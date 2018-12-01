Суд Евросоюза подтвердил право Великобритании в одностороннем порядке отказаться от Brexit

15:41 | 4.12.2018

Великобритания имеет право в одностороннем порядке остановить процесс выхода из ЕС. В Европейском суде считают, что для этого Лондон может воспользоваться положениями ст. 50 Лиссабонского договора, передает РБК.



Ранее стало известно, что палата общин британского парламента проведёт 11 декабря итоговое голосование по соглашению с Евросоюзом о брексите.

