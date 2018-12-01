Госдума РФ приняла закон Яровой о борьбе с «колумбайн-сообществами»

15:33 | 4.12.2018

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о мерах противодействия сайтам, подстрекающим детей к самоубийству или преступлениям. Законом дополняется перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, – в него включена информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий, передает «Интерфакс».



Как отмечает РБК, запрещенные страницы будут не удалять, а блокировать. Авторы законопроекта предполагают, что это позволит правоохранительным органам собирать доказательства для расследования. При этом владельцы сайтов должны будут блокировать их немедленно, а не в течение суток, как было ранее.