В Мюнхене установили самую дорогую рождественскую ёлку в Европе

13:38 | 4.12.2018

В Германии нарядили самую шикарную ёлку в Европе, пишет газета Blick. Дерево представляет собой пирамиду, на которой установили 2018 золотых монет, передает life.ru. Стоимость елки составляет более 2,3 миллиона евро. Общий вес конструкции достигает 63 килограммов. Конструкция будет украшать офис Pro Aurum до 15 декабря.