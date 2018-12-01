Дональд Трамп приехал в Капитолий почтить память Джорджа Буша – старшего

13:32 | 4.12.2018

Дональд Трамп с супругой Меланьей почтили память Джорджа Буша — старшего. Глава государства и первая леди пришли в здание Капитолия в Вашингтоне, в ротонде которого установлен гроб с телом бывшего президента США, скончавшегося в пятницу на 95-м году жизни, передает «Эхо Москвы». Визит Трампа был недолгим, с речью он не выступал и просто отдал честь, стоя у гроба.



Напомним, 41-й президент США Джордж Буш — старший скончался в возрасте 94 лет в ночь на 1 декабря. Он занимал пост президента США в 1989–1993 годах.