13:24 | 4.12.2018

Израильские военные начали операцию «Северный щит» на границе с Ливаном. Военные намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением «Хезболла» для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.



Официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сказал, что военным известно о нескольких туннелях на границе Израиля и Ливана, и подчеркнул, что армия будет действовать только на территории своей страны и не пересекать границу.



О продолжительности и масштабах операции не сообщается.