Власти Франции собираются объявить мораторий на повышение налогов на топливо

13:17 | 4.12.2018

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп вскоре объявит о введении моратория на повышение налогов на топливо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в правительстве республики. Отмечается, что решение будет объявлено на встрече премьер-министра Эдуара Филиппа с депутатами партии «Республика на марше».



Напомним, планы увеличить указанные налоги стали причиной массовых беспорядков в стране. Акции протеста проходят во Франции с середины ноября.