Украина готовит иск к России в Международный суд ООН из-за инцидента в Черном море

13:04 | 4.12.2018

Украина готовит иск к России в Международный суд ООН в связи с задержанием трех украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом в эфире ICTV объявил президент страны Петр Порошенко. «Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии», — сказал Порошенко.



Как напоминает iz.ru, 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и суда были арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».