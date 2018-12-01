В Счетной палате сообщили об убытках от конфискации имущества

12:55 | 4.12.2018

Расходы Росимущества на хранение конфиската в прошлом году превысили прибыль от его продаж, сообщает РБК со ссылкой на данные Счетной палаты. По словам аудиторов, Росимущество не может эффективно распоряжаться конфискатом из-за недостаточного нормативного регулирования.



Отмечается, что на продажу идет менее одного процента конфискованного имущества. Также, по оценке Счетной палаты, предпродажная подготовка длится «необоснованно» долго (до восьми месяцев), а торги в электронной форме идут не во всех регионах.