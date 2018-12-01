Путин встретится с президентом Венесуэлы Мадуро в Москве 5 декабря

12:37 | 4.12.2018

Пресс-секретарь президента РФ Песков подтвердил «Интерфаксу», что Путин встретится с венесуэльским коллегой Мадуро в среду в Москве. Ранее президент Венесуэлы написал на своей странице в Twitter, что направляется в Россию с визитом. Целью поездки он назвал «укрепление и расширение дипломатических отношений» между Москвой и Каракасом.