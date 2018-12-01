По данным СМИ, в России могут измениться вкус и качество пива

12:28 | 4.12.2018

В России могут измениться требования к качеству пива, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения документа, который рассмотрит совет Евразийской экономической комиссии. Проект документа опубликован на сайте организации. Он позволит заменять зерном и сахаросодержащими продуктами до половины объема солода, тогда как сейчас в России разрешается заменять не более 20 процентов. По словам источников газеты, высока вероятность, что в таком виде новый регламент и примут.



Изменение технического регламента на руку транснациональным пивоваренным компаниям – они могут добиться существенной экономии на производстве, сказали два человека, знакомых с ходом обсуждения нового регламента.