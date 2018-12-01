Знаменитый музыкант Оззи Осборн отмечает свой 70-летний юбилей

14:29 | 3.12.2018

Сегодня, 3 декабря, известный музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отмечает 70-летний юбилей, фанаты со всего мира поздравляют исполнителя на его странице в Instagram.



Джон Майкл Осборн появился на свет 3 декабря 1948 года в британском городе Бирмингеме. В 1968 году Оззи вместе с гитаристом Тони Айоми, бас-гитаристом Гизером Батлером и барабанщиком Биллом Уордом основали группу Black Sabbath, оказавшую огромное влияние на развитие рок-музыки, в частности хеви-метала. В 1980-х Осборн начал сольную карьеру — всего он записал 11 студийных альбомов. Летом 2018 года Оззи Осборн дал концерты в Москве и Петербурге в рамках своего прощального кругосветного турне, передает russian.rt.com.