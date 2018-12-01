Глава немецкой партии ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока-2»

14:25 | 3.12.2018

Генеральный секретарь партии Ангелы Меркель и её потенциальный преемник на посту канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что предложения отказаться от «Северного потока — 2» являются слишком жёсткими. Об этом она заявила в интервью ARD. Она напомнила, что даже во время холодной войны Россия поставляла газ в Германию. При этом политик допустила, что объемы поставок газа по трубопроводу будут снижены.