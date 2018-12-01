Задержанным в Крыму украинским морякам предъявили обвинения

14:21 | 3.12.2018

Украинским военнослужащим, задержанным в Керченском проливе в ноябре, предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России. Об этом РБК рассказал адвокат Николай Полозов.



Как напоминает Вести.ру, 25 ноября три корабля украинских ВМС — рейдовый буксир «Яны Капу» и артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» вошли в российские территориальные воды в Черном море. ФСБ России применила силу против украинских судов. Корабли были задержаны, все 24 моряка — под арестом.