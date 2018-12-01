Россия и мир
14:17 | 3.12.2018
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами
В ЯНАО более 27% работников зарабатывают более 100 тыс. руб. в месяц. В Чукотском автономном округе зарплату более чем в 100 тыс. руб. получают 26% жителей. На третьей строчке расположился Hенецкий автономный округ, а на четвертом — Магаданская область. Москва попала в топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами. В столице более 100 тыс. руб. получают 17,6% работников, передает РБК.
Последние места в списке заняли Псковская область, Кабардино-Балкария и Адыгея.
© «Вечерние Ведомости»
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