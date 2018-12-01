Катар выйдет из ОПЕК в январе 2019 года

14:13 | 3.12.2018

Катар выйдет из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2019 года. Об этом объявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби, передает Reuters.



Решение о выходе Катара из ОПЕК не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами-членами картеля, заявил аль-Кааби. «Это решение техническое, вызванное желанием укрепить позицию Катара как надежного поставщика энергии в мире, а также исходя из объемов добычи нефти Катаром", — сказал аль-Кааби.



Окончательно Катар перестанет числиться в нефтяном картеле с 1 января 2019 года.