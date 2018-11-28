В восьми регионах РФ стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью

17:03 | 30.11.2018

Глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что в восьми регионах страны стартуют пилотные проекты по снижению числа семей, чей уровень доходов ниже прожиточного минимума. По его словам, на 65–70 % это семьи с детьми, передает РИА «Новости».



Отмечается, что для таких семей будут индивидуально разработаны «траектории выхода из малообеспеченности». По словам Топилина, указанные меры направлены на исполнение «национальной цели по снижению в два раза уровня бедности».



Пилотными регионами стали Приморский край, Липецкая, Томская, Новгородская, Нижегородская, Ивановская области, республики Татарстан и Кабардино-Балкария.