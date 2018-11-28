Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

16:56 | 30.11.2018

Украинская авиация и армейская ПВО провели учения на побережье Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook. По распоряжению командующего ООС прошли учения по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона в ходе отражения авиационного удара противника на приморском направлении. Цель — совершенствовать навыки управления огнем во время действий вражеской авиации на малых и предельно малых высотах в районе побережья Азовского моря. Предыдущие учения на Азовском побережье украинские военные провели 23 ноября.