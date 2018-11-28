В правительстве Германии подтвердили встречу Путина и Меркель на G20

16:50 | 30.11.2018

Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита G20 в субботу утром. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.



Ранее сообщалось, что самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне из-за технических проблем, в связи с чем канцлер отменила ряд встреч в Буэнос-Айресе.



В частности, отменены запланированные на пятницу встречи канцлера ФРГ с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».