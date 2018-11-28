Сына Игоря Талькова задержали за вождение в нетрезвом состоянии

16:43 | 30.11.2018

Инспекторы ГИБДД в Москве за вождение в нетрезвом состоянии задержали сына эстрадного исполнителя Игоря Талькова, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, он находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, в то время как после прошлого аналогичного инцидента был лишен водительских прав.