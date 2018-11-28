Госдепартамент США одобрил продажу Польше ракетных систем на 655 млн долларов

16:40 | 30.11.2018

Госдепартамент США утвердил возможность продажи Польше 20 ракетно-артиллерийских систем на сумму 655 миллионов долларов, сообщило оборонное ведомство США. «Государственный департамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше 20 высокомобильных систем ракетной артиллерии (HIMARS) М124 и другого связанного с ними оборудования ориентировочной стоимостью $655 млн», - говорится сообщении Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Министерства обороны США. По предварительной информации, поставку будет вести компания Lockheed Martin.