Уголовный суд Стамбула выдал ордер на арест 15 подозреваемых в убийстве Джамаля Хашукджи

16:27 | 30.11.2018

Уголовный суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, причастных к убийству обозревателя Washington Post Джамаля Хашукджи. Как сообщает издание Yeni Safak, им инкриминировано жестокое умышленное убийство.



Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем газеты The Washington Post и проживал в США, был убит в здании генконсульства в Саудовской Аравии в Стамбуле. Преступление вызвало большой общественный резонанс во всём мире. СМИ сообщают, что приказ об убийстве Хашукджи мог отдать наследный принц Саудовской Аравии, передает govoritmoskva.ru.