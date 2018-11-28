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Россия и мир


16:24 | 30.11.2018

РФ ограничит проход по Северному морскому пути для иностранных кораблей

Со следующего года Россия ограничит проход по Северному морскому пути для иностранных военных кораблей. Суда смогут следовать по заданному маршруту, только если заранее предупредят об этом российские власти, передает MK.ru. Сейчас этот вопрос прорабатывается на законодательном уровне, заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он объяснил это решение ликвидацией «правового вакуума в части использования Северного морского пути».

© «Вечерние Ведомости»

 


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