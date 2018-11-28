РФ ограничит проход по Северному морскому пути для иностранных кораблей

16:24 | 30.11.2018

Со следующего года Россия ограничит проход по Северному морскому пути для иностранных военных кораблей. Суда смогут следовать по заданному маршруту, только если заранее предупредят об этом российские власти, передает MK.ru. Сейчас этот вопрос прорабатывается на законодательном уровне, заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.



Он объяснил это решение ликвидацией «правового вакуума в части использования Северного морского пути».