Ангела Меркель отправилась на саммит G20 в Буэнос-Айрес на рейсовом самолете

16:19 | 30.11.2018

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая не смогла вовремя попасть на «Большую двадцатку» в Аргентине после инцидента с правительственным самолетом, отправится туда на рейсовом самолете авиакомпании Iberia.



Ранее сообщалось о поломке правительственного самолета, на котором Меркель полетела на саммит G20 в Аргентину. В результате канцлер вернулась в Кельн. После чего другой самолет довез её до Мадрида, сообщает MK.ru.



Как отмечает «Вести.ру», представитель ВВС ФРГ заявил, что причина незапланированной посадки правительственного борта Ангелы Меркель вызвана неполадками с проводкой. По его словам, речь идет о сбое в распределительной коробке на борту.