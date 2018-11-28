Россия и мир
16:12 | 30.11.2018
СБУ проводит обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
Ранее митрополит Павел заявил, что против него возбудили несколько дел под грифом «секретно».
© «Вечерние Ведомости»
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