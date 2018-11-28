СБУ проводит обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

16:12 | 30.11.2018

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры пришли с обыском к наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Московского патриархата Павлу. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на официального представителя СБУ Елену Гитлянскую. По ее словам, обыск проводится в рамках расследования разжигания межрелигиозной вражды (ст. 161 УК Украины). Как уточнила Гитлянская, обыск проводится не только по месту жительства, но и в помещениях Лавры.



Ранее митрополит Павел заявил, что против него возбудили несколько дел под грифом «секретно».