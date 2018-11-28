Болгария впервые в истории ЕС выдала Китаю чиновника, подозреваемого в коррупции

13:37 | 30.11.2018

Власти Болгарии впервые в истории Евросоюза (ЕС) выдали Китаю подозреваемого в коррупции чиновника. Им оказался 62-летний Яо Цзиньйи, который состоял на госслужбе в одной из провинций КНР. Отмечается, что он бежал за границу в декабре 2005 года после того, как был заподозрен в злоупотреблении служебным положением и коррупции.



В октябре 2018 года Интерпол о просьбе китайских властей опубликовал красное уведомление в его отношении. В том же месяце болгарская полиция арестовала чиновника в соответствии с требованием Интерпола. Местный суд Софии 26 ноября принял решение о выдаче подозреваемого китайской стороне, напоминает РИА «Новости».